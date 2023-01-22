شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعيد الحب فى حفل بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم علي الحجار، حفلاً موسيقيًا تزامنًا مع عيد الحب، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك يوم 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم الحجار مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.

ومن المقرر يحيى الفنان الكبير على الحجار ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار بالمشاركة في حفل غنائى يقام يوم 26 يناير الجاى بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" ويشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد، ويقدم الحجار بالحفل باقة مميزة من أغانية التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين"، بالإضافة إلى عدد من أغانى الراحل أحمد الحجار منهم أغنية "عود"