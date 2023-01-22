شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تواصل تصوير أحدث أفلامها The Mother والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين النجمة جينيفر لوبيز خلال كواليس تصوير أحدث أفلامها The Mother، وهو ما يعكس حالة النشاط الفني التي تعيشه الممثلة والمغنية الشهيرة بعدما عرض لها مؤخراً فيلم آخر هو Shotgun Wedding، والذى نال ردود فعل سلبية مؤخرًا.

لوبيز تواصل تصوير فيلمها The Mother حالياً حسب تقرير الديلى ميل داخل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتحاول من خلالها أن تتناسى سلبيات فيلمها Shotgun Wedding.



جينيفر لوبيز فى كواليس فيلمها الأخير

وكانت كشفت منصة Prime Video عن فيديو ترويجى جديد لفيلم المغنية العالمية جينيفر لوبيز، الذى سيطرح تحت اسم Shotgun Wedding ، بداية من يوم 27 يناير الجارى على المنصة، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و 42 ثانية، وكشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات الترويجية للعمل بعدما تم عرضه على النقاد خلال الأيام السابقة، ولم تنل الإعجاب المنتظر.

وذلك بعدما حصد فيلم "Shotgun Wedding" للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيرادات بلغت 630 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى خلال أسبوعه الأول بدور العرض المصرية، حيث انطلق الفيلم 28 ديسمبر من العام الماضى، بينما تحدد طرحه في دور العرض الأمريكية يوم 27 يناير الجارى.