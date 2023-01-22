شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان تحيى حفلاً غنائيًا فى السويد 5 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة السورية لينا شماميان، حفلاً غنائيًا في دولة السويد، 5 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكانت آخر حفلات المطربة السورية لينا شماميان في مصر من خلال مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وقدمت خلال الحفل عددًا من أغانيها منها، غيرك ما يحلالي وقصة حب والعيشة وحكايات والحلوة دي.

ووجهت الشكر لمصر على احتضانها السوريين قائلة: "ربنا يخلي شعب مصر ودايما في سلام وأمن وتفضل أم الدنيا".

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: "هالأسمر اللون"، و"شامات"، و"غزل البنات" و"لونان" وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليًا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".