شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان بصحبة زوجها كيث أوربان بعد رحلتهما إلى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة هوليود نيكول كيدمان تحرص على الاستمتاع بوقتها خلال الفترة الحالية بصحبة زوجها بعيدًا عن ضغوطات العمل والأفلام، مثلما ظهر خلال الصور التى تم التقاطها لها عند وصولها إلى لوس أنجلوس مع زوجها كيث أوربان، بعد رحلتهم إلى أستراليا.

ارتدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 55 عامًا، بنطلون جينز وقميصًا فضفاضًا أثناء نزولها من طائرة خاصة مع المغنية الريفية، البالغة من العمر 55 عامًا أيضًا، مع ابنتيهما بعد هبوطهما على الساحل الغربي.



نيكول اثناء نزولها من الطائرة

وقد انضمت النجمة العالمية نيكول كيدمان إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد Lioness، الذى تدور أحداثه حول تجنيد وكالة المخابرات الأمريكية المركزية شابًا من مشاة البحرية الأمريكية لمصادقة ابنة جماعة متطرفة من أجل إسقاط التنظيم من الداخل.



نيكول كيدمان

نجمة هوليوود نيكول كيدمان تعد أحدث المنضمين إلى مسلسل Lioness للمخرج تايلور شيريدان، بعد انضمام زوي سالدانا، ليزلا دي أوليفيرا، سام اصغري، ستيفاني نور، أوستن هيبرت، ديف أنابل، وغيرهم من الفنانين.