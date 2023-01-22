شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر بعد تكريم الرئيس لياسر جلال: فخورة وكلنا إيد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجلاء بدر، تعليقا على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان ياسر جلال شهادة تقدير لدعمه صندوق تحيا مصر، إنها فخورة بمحاولات زملائها من الفنانين الدعم والوقوف بجوار مصر.

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365": الأجمل شهادة التقدير من الرئيس فهو أمر يشعرك بأننا إيد واحدة وشعب يقف في الأزمات بشكل محترم وراق، وأتمنى كل الفنانين يقدروا يسيروا على خطى ياسر جلال وإن شاء الله نعدى من الأزمة مثلما حدث سابقا.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقال لـ"الخليج 365: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى باتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه".

وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن".