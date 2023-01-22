شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: تكريم الرئيس لـ ياسر جلال لفتة طيبة وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ليلى علوى لليوم السابع تعليقا عن منح السيد الرئيس شهادة تقدير للفنان ياسر جلال لدعمه صندوق تحيا مصر، إنها لفتة طيبة جدا من السيد الرئيس لتشجيع ودعم كل الفنانين وكل المواطنين.

وأكدت النجمة فى تصريح لـ"الخليج 365" ليلى علوى، أن المصريين عيلة واحدة، وأن خطوة الفنان ياسر جلال للتبرع لصندوق تحيا مصر، خطوة سباقة ولها كل الاحترام و التقدير ليه وكل الحب لمصر وتحيا مصر.

وأضافت النجمة ليلى علوى أنها تعرف عددا كبيرا من الفنانين والزملاء بالوسط الفنى من شعب مصر تبرعوا ويجب على الجميع أن يعلنوا عن ذلك ليعرف الجميع أننا نحب بلدنا ونقف بجوراها.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقال لـ"الخليج 365: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى باتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه"، وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى واسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن".