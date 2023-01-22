شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن تكريم الرئيس لياسر جلال: شكرا للقيادة الواعية على احترامها للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة بشرى، من خلال ”الخليج 365” الشكر للسيد الرئيس، وذلك بعد منح الفنان ياسر جلال شهادة تقدير لدعمه صندوق تحيا مصر، قائلة: شكرا للسيد الرئيس قيادة واعية وتحترم وتقدر الفن والفنانين ممن يدعمون بلادهم.

وأضافت بشرى، إن ياسر جلال فنان خيِّر جدا فى الخفاء وجميع زملائه يعرفون جيدا ذلك وإعلانه عن تبرعه لصندوق تحيا مصر هو أمر إيجابى لتشجيع الجميع ولأجل مصر والوطن وهو فعل مخلص ويشكر عليها؛ لأنه فعلا قدوة حسنة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته فى دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.



شهادة من الرئيس للفنان ياسر جلال

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقال لـ"الخليج 365: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى بأتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه".

وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى واسهاماتكم الفعالة فى دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن".