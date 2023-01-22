شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: شهادة الشكر والتقدير للفنان ياسر جلال من الرئيس هى تكريم لكل الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، لـ"الخليج 365" تعليقا على منح الرئيس عبد الفتاح السيسى شهادة تقدير للفنان ياسر جلال لدعمه صندوق تحيا مصر، إن التكريم هو تكريم لكل الفنانين، مؤكدا أنه لا يزال يتبنى مبادرة رد الجميل، مطالبا كل زملائه بتقديم عمل فنى يذهب ريعه لصندوق تحيا مصر؛ لأن ما وصل له الفنانون هو من خير بلدنا.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته فى دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقال لـ"الخليج 365: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى بأتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه".

وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة فى دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن".