شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى بإطلالة هادئة وأنيقة فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت صوفيا ريتشي مرتاحة للغاية أثناء خروجها في لوس أنجلوس مؤخرًا، إذ بدت ريتشى البالغة من العمر 24 عامًا في إطلالة بسيطة للغاية من خلال ارتداءها سترة رمادية بسيطة.

وتعيش ريتشى خلال الفترة الحالية حياة هادئة بصحبة خطيبها إليوت كريج، وذلك بعد فترة من الصخب التى طالتها بعدما انفصلت عن سكوت ديسك قبلها، بعد فترة كانا فيها يشكلا أبرز الثنائيات على مستوى العالم.



صوفيا ريتشى

فمنذ الانفصال عن نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسك، ربطت أخبار عديدة ما بين صوفيا ريتشى وعدد من المشاهير إلا أنها فضلت العيش بمفردها لفترة دون الدخول فى أية قصص جديدة قبل خطبتها من كريج فى وقت سابق من العام الماضى 2022.



صوفيا خلال صورتين

جدير بالذكر أن صوفيا ريتشى واجهت شائعات خلال فترة سابقة بشأن ارتباطها من جادين سميث نجل ويل سميث بعد تداول صوراً لهما معاً إلا أن الأمر لم يتجاوز حد الشائعات.