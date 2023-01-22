شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى مستلهما عبد الحليم حافظ: عبد الحليم البزاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمود البزاوى صورة له عبر حسابه على "فيس بوك" مستلهما فيها شخصية العندليب عبد الحليم حافظ فى ملامحه، وعلق ساخرا: عبد الحليم البزاوى.

وينتظر محمود البزاوى عرض فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 25 يناير الجارى، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين.