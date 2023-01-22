شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الرابع من "خطة كيوبيد" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسرحية "خطة كيوبيد" نجاحها عبر عروضها من قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، حيث ينطلق عرض الموسم الرابع في 25 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

"خطة كيوبيد" تناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويستمر العرض يوميًا في تمام السابعة مساء حتى 10 يناير 2023، ما عدا يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

أبطال خطة كيوبيد

المسرحية بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

ويستمر عرض "خطة كيوبيد" منذ4 أشهر بحفلات كاملة العدد يوميا، وفي بعض الأيام كان يتم تقديم حفلتين بشكل متتالي بسبب الإقبال.

وكان مخرج العرض قال في تصريحات صحفية: الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقرر الزواج وعندما نضجت ابنته حدثت معها نفس المشكلات مع خطيبها التي تودى إلى نفس المصير بعد الزواج".