بلقيس فتحي تَتَحدث عن انسحاب الجمهور من حفلها لأول مرة

تحدثت الفنانة بلقيس فتحي لأول مرة عن تفاصيل حفلها في موسم الرياض والأنباء التي ترددت عن انسحاب الجمهور من الحفل، مشيرة إلى أن تلك كانت حملة مغرضة ضدها لكنها لم تنجح.

بلقيس فتحي تتحدث عن انسحاب الجمهور من حفلها

وأكدت بلقيس فتحي في لقاء لها، أن الحديث الذي تم ترويجه في هذا الوقت غير صحيح، قائلة: "الكلام اللي اتقال غير صحيح، الجمهور السعودي بيني وبينه كتير مودة واحترام ومحبة، وبيعطي الغريب قبل القديم فما بالك أن تكون بنتهم".

وحول حقيقة ما حدث، لفتت بلقيس فتحي أن البعض اعتقد أن هناك بريك بين خروج الفنان محمد عبده ودخولي قائلة: "المواعيد بس كانت غلط والجمهور فكر أنه كان فيه بريك ولو خرج ألف شخص من المسرح كان فيه الباقي من 12 ألف في المسرح".

وانتقدت إصرار البعض على تجميع بعض اللقطات في حفل لترويج فكرة انسحاب الجمهور، قائلة: "هذه خبرية التجميع أني متوترة خاصة أن الجمهور طلب مني أني أغني أغنية وكان فيه مجموعة كبيرة من العازفين انتظرت أن يتم إخبارهم جميعاً بالأغنية وانتظرت 5 دقائق حتى تبدأ الفرقة".

وتابعت: "قبل ما أخرج من المسرح كانت هذه الخبرية منتشرة على السوشيال ميديا لزرع هذه الفكرة على الناس وعملوني تريند من وراء هذه الأشياء".

ووجهت بلقيس فتحي رسالة لمن أطلق هذه الحملة ضدها قائلة: "كثروا حملات واحنا هنكتر حفلات، وأنا بنتكم وتطبيقات السوشيال ميديا تشهد أن أكبر أرقامي من السعودية وعندي حفلات كبيرة وناجحة وتجاهلوا هذه الحملات وما بيني وبينكم إلا كل محبة وتقدير واحترام".

بلقيس فتحي تتحدث عن أحلام وهيفاء وهبي

وأشادت بلقيس فتحي بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وعلاقتها بها قائلة: "أنا كتير بحبها وكتير أقدرها وأعزها ولا وارد في يوم من الأيام يكون بيني وبينها خلاف".

ومن جهة أخرى علقت على الحملات التي انطلقت ضد ميريام فارس بسبب أغنيتها لكأس العالم قطر 2022، قائلة: "بأعطيك رأيي الصريح تنحسب لفنانة عربية أنها تنضم لفنانين عالمين من بنيهم مالوما وأنها تكون جزء من أغنية مهمة وتأخد مراكز متقدمة بغض النظر عن الحملات التي صارت ضدها وعن أدائها في الأغنية، في النهاية ده قيمة مضافة لها وأي فنانة عربية كانت تتمنى أن تكون مكانها بغض النظر عن الأداء وأنا بقولها مبروك".

وانتقدت ما حدث مع هيفاء وهبي بكواليس حفلتها بموسم الرياض قائلة: "بالنهاية لك بالنتيجة لأنها على المسرح كانت طالعة ع زي القمر بتجنن، بعيداً عن الإعلام قد أيه الجمهور كان بيغني معها بصوت عالي هي كانت تريند ونجحت حفلتها وكانت بتجنن بالإضاءة الحقيقية على المسرح ".

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