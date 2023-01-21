شكرا لقرائتكم خبر عن بيوت الحبايب فقرة ثابتة للكاتبة زينب عبداللاه بالبرنامج الإذاعى "هنا القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صباح كل سبت من كل أسبوع تطل الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه على مستمعى إذاعة البرنامج العام بفقرة ثابتة بعنوان "بيوت الحبايب" ضمن فقرات البرنامج الإذاعى "هنا القاهرة".



زينب عبد الله

وكان البرنامج الإذاعى "هنا القاهرة"، الذى يقدمه الإذاعى الكبير عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق وميادة الفيشاوى قد استضاف الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه عدة حلقات سابقة للحديث عن رموز الزمن الجميل وحكاياتهم وأسرارهم التى كشفتها من خلال كتابها " فى بيوت الحبايب"، حتى تقرر أن تكون هذه الفقرة ثابتة ضمن فقرات البرنامج الذى سبق وتحدثت فيه الكاتبة الصحفية عن العديد من رموز الفن والأدب ومنهم الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس وكوكب الشرق أم كلثوم والفنانين زينات صدقى وعبد الفتاح القصرى وفؤاد المهندس وغيرهم، كما كشفت تفاصيل العلاقات بين رموز الزمن الجميل.

عبد الرحمن رشاد

وخلال فقرة هذا الاسبوع التى أذيعت صباح اليوم السبت تحدثت زينب عبداللاه عن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى ودورها فى صناعة السينما وتقديم أهم الأعمال الاجتماعية والوطنية والدينية، كما كشفت العديد من أسرار حياتها.

يذاع برنامج "هنا القاهرة" على إذاعة البرنامج العام صباح السبت من كل اسبوع من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشرة والنصف، من تقديم عبدالرحمن رشاد وميادة الفيشاوى وإعداد آية خالد وإخراج كريم فرج وهندسة الهواء أمانى هلال ورئيس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى أشرف أنور.

يذكر أن كتاب "فى بيوت الحبايب" للكاتبة الصحفية زينب عبداللاه صدر العام الماضى عن الدار المصرية اللبنانية وشارك فى العديد من المعارض الدولية، ويضم الكتاب أسرارا وحكايات وصور تنشر لأول مرة من داخل بيوت كبار المشاهير وعلى لسان أبنائهم وأقرب المقربين منهم.