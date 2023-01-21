شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: حلمى بكر يعانى من التهاب بالشعب الهوائية.. وحالته تحسنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بيانًا بشأن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، وكشف أنه كان يعانى من التهاب شديد بالشعب الهوائية، مما أثر بشكل سلبى على سرعة ضربات القلب والحمد لله على تحسن الوضع تدريجيا.

وأضاف مصطفى كامل: "حلمى بكر يعاني من مياه زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل "اليورك أسد" بالجسم، وأيضا نحمد الله أن المياه بالقدمين فى حالة استقرار ملحوظ".

وتابع: "وما زال الفنان الكبير بالعناية المركزة لضبط التهابات الشعب الهوائية وتنظيم ضربات القلب والاهتمام بوظائف الكلى والكبد خوفاً من ظهور أى مضاعفات".

وتوجه مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبى بالعناية المركزة المشرفين على متابعة حالة الفنان حلمى بكر، بعد التحسن الملحوظ للموسيقار لحالته.

كما توجه النقيب العام بالشكر الخاص للفنان حلمى عبد الباقى والأستاذ دكتور عاطف إمام المسئولين عن لجنة الخدمات الطبية بمجلس الإدارة عما قاما به من مجهودات ومتابعة دورية ومستمرة لحالة الموسيقار حلمى بكر بدايةً من دخوله المستشفى حتى الآن.

وطالب مصطفى كامل من الجميع الدعاء للموسيقار حلمى بكر، قائلا: "أرجو من جموع محبين الموسيقار حلمى بكر الدعاء له بتمام الشفاء".