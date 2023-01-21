شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: أحترم كل الآراء.. لكن بعضها قاسٍ جدًا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكوميدى "أوس أوس": "الفنان بيتعب جدًا عشان يصور عمل، والناس بتبقى قاسية عليه قوي، مهما كانت نتيجة العمل ده حتى لو سيئ، فيه ناس كتير قوي تاعبة فى العمل ده، معاك إنك تقول رأيك، بس الناس بقت قاسية".

وأضاف أوس أوس خلال لقائه مع الإعلامية إنجي على: السوشيال ميديا جرأت الناس، زمان عشان أشوف آراء الناس أروح أشترى الجورنال وأقرأ للنقاد والصحفيين، وأضاف ساخرًا: دلوقتى بلاقى إبراهيم عبد ربه بينقد، مين ده أنا مش عارفه! مع احترامى لكل الآراء.

وكشف أوس أوس عن سر الحب بين نجوم "مسرح مصر" والذى يظهر للجمهور: "عشان اتربينا فى مدرسة أستاذ أشرف عبد الباقي، وهو رجل له تاريخ كبير قرر يقف بجانبنا ووثق فى قدراتنا ويترك لنا مساحة التمثيل وهو يدخل فى آخر 10 دقائق يقول المعلومة المهمة فى العمل، وكل ما رأينا من أستاذ أشرف هو ما تعلمناه فى مجالنا".

وأضاف: "الفنان الذى لا ينجح فى مصر لا ينجح بأى مكان آخر، ويهمنا تقديم العديد من المسرحيات فى مصر مثلما نفعل فى السعودية والأستاذ أشرف عبدالباقى يسعى مع المسئولين لتسهيل بعض المعوقات التى تواجه العمل المسرحى من ارتفاع بعض التكاليف وقيمة التذاكر".