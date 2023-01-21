النجمة أنغام تستعد لإطلاق مشروع بعنوان "حفلات الخميس"

في استعادة لطقس حفلات سيدة الغناء العربي الراحلة أم كلثوم، التي كانت تقام في الخميس الأول من كل شهر، تستعد النجمة أنغام لإطلاق مشروع بعنوان "حفلات الخميس" لتقديم حفل غنائي في الأسبوع الأول من كل شهر داخل مصر وفي الدول العربية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المشروع الجديد الذي يجمع الشركة مع أنغام هو «حفلات الخميس» الأول من كل شهر، كما من المقرر أن تنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.

أولى حفلات أنغام في هذا المشروع في الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، ويقام الحفل الثاني في السادس من الشهر الذي يليه يوليو 2023 في أوبرا الإسكندرية، وتتابع بعدها الحفلات في الخميس الأول من كل شهر.

ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة في كل حفل من الحفلات، إلى جانب غناء مجموعة من أشهر أغانيها، كما ستقدم الشركة موهبة غنائية جديدة وعازفاً جديداً في كل حفل من الحفلات.

يذكر أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم اعتادت منذ العام 1940 أن تقيم حفلاً فنياً في الخميس الأول من كل شهر وتنقله الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، على أن تقدم في كل حفل أغنية واحدة جديدة على الأقل، ويتضمن الحفل ثلاث وصلات غنائية، واستمرت في هذا التقليد حتى يوم ٤ يناير سنة ١٩٧٣ حيث أصيبت بعدها بعدة أزمات صحية.

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