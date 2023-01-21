شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار حلمي بكر يطمئن جمهوره على حالته الصحية: الحمد لله ادعوا لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الموسيقار حلمي بكر، جمهوره على حالته الصحية، بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، قائلا: «الحمد لله وأنا بحب مصر قوي».

وجه بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ومجلس إدارة النقابة على دعمهم ومساندته له الفترة الماضية، قائلا: «أنا عايز حب الناس والدعاء منهم وده أهم من جلب الملايين من الجنيهات وده أقوى شيء في الدنيا هو حب الناس».

واستنكر الموسيقار حلمي بكر، ما تشهده الساحة الفنية والغنائية في هذه الآونة، قائلا: «إحنا مصر وإيه دخل الكشري في الغناء.. الحمد لله أنا طول عمري بتكلم في الصح والخير وملناش دعوة بالغلط».

وتابع بكر «عايز كل ما هو جميل لبلدي وبدعى لها.. عايزين الصح لبلدنا بعيدا عن الغوغائية.. لن أتراجع عما أطالب به، وده اللي اتربيت عليه وعايش عليه وكنت شايف الحلو وشايف برضه الوحش، ومفيش حاجة حلوة على طول».