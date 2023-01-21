شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أغنية "على وضعنا" لـ محمد رمضان وعدوية ونجله على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أغنية "على وضعنا" التى طرحها مؤخرًا كل من النجم محمد رمضان بمشاركة النجم أحمد عدوية ونجله محمد، منذ قليل عبر موقع يوتيوب كما كانت، بعدما تواصل محمد رمضان مع محمود بدر، عضو فريق شارع 3، بعد اتهامه لرمضان بسرقة كلمات الأغنية، وجمعتهما جلسة صلح وانتهت الأزمة.

وكان قد حجب موقع يوتيوب كليب أغنية التريو أحمد عدوية ونجله ومحمد رمضان "على وضعنا"، وذلك بسبب حقوق ملكية تعود لمحمود بدر عضو فريق "شارع 3".

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

وكان رمضان قد روج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية..ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "لو ناسيين أفكركوا" التي طرحها عبر "يوتيوب"، وشاركته في غنائها المطربة شاهيناز.

ويعمل "رمضان" خلال الوقت الحالي على تصوير مسلسله الجديد "العمدة" الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، ويشاركه بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.