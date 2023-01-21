شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن تكريمه من مهرجان الأقصر: أكثر شىء بيفرحنى تكريمى من بلدى الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث علق على صفحته "فيس بوك" قائلاً: أكتر شيء بيفرحني هو تكريمي من بلدي الغالية مصر.. بدايةً من 2009 جائزة أفضل ممثل عن فيلم احكي يا شهر زاد من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي إلى تكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم 4 فبراير 2023.

ومحمد رمضان ممثل مصري شاب بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، وأشاد به النجم المصري عمر الشريف، وأشركه معه في مسلسل "حنان وحنين"، وتدرج بعدها محمد رمضان كممثل في أدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع المخرج يسري نصر الله، وأصبح رمضان بعد هذا العمل، وبعد مسلسله الشهير "ابن حلال" من نجوم الصف الأول، وقام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام : الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء ووصل رصيده السينمائي حتي أكثر من 20 فيلما سينمائيا.

كما يهدي المهرجان دورته لروح كل من : الفنان المصري صلاح منصور بسبب ( مئويته ) ، والفنان السنغالي عثمان سمبين بسبب ( مئويته )، والفنانة الجزائرية شافية بودراع ، الفنان التونسي هشام رستم.