شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل ناري من يوفنتوس عقب خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي يوفنتوس الإيطالي، بإصدار بيانًا رسميًا، للرد على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي، بخصم 15 نقطه من رصيده بالكلاتشيو.

ويتواجد الآن يوفنتوس في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 22 نقطة، ولا يتواجد مدير رياضي، عقب قرار إيقاففيديريكو تشيروبيني لمدة 16 شهرًا.

يوفنتوس يصدر بيانًا رسميًا للرد على محكمة الاتحاد الأوروبي

وجاء بيان يوفنتوس كالتالي:

"يبدو ان قبول طلب الإلغاء من قبل المحكمة الفيدرالية اليوم يشكل معاملة غير عادلة وواضحة على حساب يوفنتوس، ومديريه مقارنة بأي نادٍآخر".

"نتطلع لمتابعة أسباب قبول الاستئناف بعناية. ومع ذلك، نشير إلى أنه حتى الآن يوفنتوس فقط ومديريه هم من يتهمون بانتهاك القاعدة، وأنالعدالة الرياضية نفسها اعترفت مرارًا وتكرارًا بعدم وجود مخالفات".

"ما حدث يعد ظلمًا واضحًا ايضًا تجاه ملايين المشجعين حول العالم، ونحن على ثقة من أنه سيتم تصحيح ما حدث قريبًا".