شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يقترب من 2 مليون جنيه منذ انطلاق عرض فيلمه "أخى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، قائمة الإيرادات اليومية فى السينمات، حيث حصد أمس الجمعة إيرادات بلغت 857,718 جنيه، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم على مدار اليومين الماضيين ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي بجوار فيلم "أخي فوق الشجرة" فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي، وفيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز.