بنصف مليون جنية.. أحلام تتألق بإطلالة خيالية في “سعودي أيدول” تفوقت على جيجي حديد ومايلي سايرس! – صور

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 12:50 مساءً - في الحلقة الأولى من العرض المباشر لبرنامج سعودي آيدول لفتت كل من أحلام وأصالة الأنظار اليهما باطلالتهما، ومنذ بدء الحلقة وهما حديث السوشيال ميديا.

إطلالة أحلام

أحلام قامت بتنسيق بقفطان أزرق اللون من مجموعة أزياء “غوتشي الإيطالية” من عام 2019، مع ارتداء بوت أحمر من علامة “لو سيلا”، وتبين أن فستان أحلام المختار من مجموعة الأزياء الراقية التي لا تكون متوفرة في الأسواق، ويتم توفير القطعة على حسب الطلب، قد كلفها 60 ألف ريال سعودي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت صاحبة أغنية “يا ليل يا جامع”، مكياجاً أبرز ملامح وجهها، حيث ركزت على العينين والوجنتين، بينما اختارت لشعرها تسريحة الشعر الكثيف المموج الغجري.

أما هذا القفطان الرائع فيبلغ سعره نحو 13 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل إلى 16 ألف و201 دولار، أي ما يعادل 482 ألف جنيه تقريبًا، بحسب مواقع البيع عبر الإنترنت،

وأعادت إطلالة أحلام، للاذهان تكلفة الفستان الذي ارتدته في الأخيرة من برنامج “آراب أيدول”، الذي بلغ المليون و300 ألف ريال قطري.

ورغم أن أحلام بدت رائعةً في هذا القفطان، إلا أنها لم تكن الأولى التي ترتديه، إذ سبق أن ارتدته عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد في أكتوبر 2018 في جلسة تصويرٍ لها على البحر. كما اختارت المغنية الأميركية مايلي سايرس أن تطل فيه على غلاف مجلة Vanity Fair في عددها الصادر في فبراير 2019.

أحلام الأكثر تفاعلًا بين أعضاء لجنة التحكيم

وتعتبر أحلام الأكثر تفاعلا بين أعضاء لجنة الحكم، حيث دائما ما تشارك جمهورها إطلالاتها المقبلة في المراحل القادمة من البرنامج، حيث شاركت مؤخرًا صورة لاطلالتها على «تويتر»، معلقة: “انتظرونا الاسبوع المقبل على شاشة كل العرب MBC1 والبرنامج الاقوى سعودي آيدول مع اصالة واصيل وماجد و احلام الاربعاء المقبل”.

كما شاركت أحلام بعد انتهاء أولى حلقات العرض المباشر من برنامج المواهب “سعودي أيدول” بـ مجموعة صور من الحلقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، وكتبت: “عجبكم لوك اول حلقة؟”.

إطلالة أصالة

وفي سياق إطلالات حُكام برنامج “سعودي أيدول”، فقد اختارت النجمة السورية أصالة نصري أن تطل بفستانٍ قصير يشبه إلى حد كبير ثياب المدارس من ناحية التصميم واللون، من توقيع دار الأزياء الفرنسية الفاخرة ديور، ويصل سعره إلى 3900 يورو، أي ما يعادل 4221 دولاراً. بينما اعتمدت أصالة في مكياجها على الألوان الفاتحة، واختارت رفع شعرها لأعلى بستيال ريترو قديم.

برنامج سعودي أيدول

يُعرض برنامج Saudi Idol على قناة MBC، وقبل التأهل للعروض المباشرة، مرّ المشتركون بمرحلة تجارب الأداء ومن ثم تحدي المجموعات، حيث يتمّ خلالها تحديد المشتركون الذين سينتقلون إلى حلقة المرور الأخير التي تسبق العروض المباشرة، من بعد مرحلة العروض المباشرة، يتم احتساب عدد الأصوات من الجمهور مع رأي لجنة التحكيم للتأهّل شيئاً فشيئاً وحتى يتم الإعلان عن محبوب العرب.

ويشارك في لجنة التحكيم بجانب أحلام كل من النجمة السورية أصالة نصري وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.

تأجيل حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض

وعلى صعيد آخر، أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع “تويتر”، عن تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد.

الحفل كان من المقرر أن يُقام يوم الخميس المُقبل 26 يناير الجاري في المملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أحلام الشامسي.

كما نشرت أحلام عبر حسابها بموقع Twitter: “بسبب سوء الاحوال الجويه الامطار يوم حفلي من الساعه ١١ مساءً سنوافيكم لاحقاً بالموعد المحدد شكراً الليلة الماسية”.

وكانت أحلام على مدار الأيام الماضية، توجه الشكر لهيئة الترفيه السعودية على حرصهم ليكون هذا الحفل مميزا ومختلفا.

أحلام ترفع علم العراق على رأسها في ختام خليجي 25

ومن جهة ثانية، علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على لافتة حملها علم العراق فوق رأسها، عقب حضورها نهائي كأس الخليج الذي أقيم مساء أول أمس الخميس بين منتخبي العراق وعمان.

ونشرت أحلام، مقطع فيديو ممزوجا بغنائها في الحفل مع صورتها بعلم العراق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “يا جنة الغرام، تضل دار السلام، بنهرك وبرك والسما، بكل شي نحبك موت”.

وأعربت أحلام عن سعادتها وقالت خلال الحفل: “شرف ليا وجودي اليوم أنا بنت زايد وبنت الإمارات، جيت اليوم لأهلي في العراق الغاليين، يا رب يكون الفرح دايما حليفكم وأشوفكم على خير إن شاء الله، وتفاعل معها الجمهور بحفاوة”.

وحضرت أحلام إلى الأراضي العراقية بصحبة الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل نهائي كأس الخليج، وشهدت لحظات نزولهما من الطائرة استقبالا حافلا من الجمهور، وسجود “المهندس” لتقبيل أرض العراق.

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