شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأهلي والزمالك في عيون السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، المقرر انطلاقها اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، والصراع بين الفريقين كان ضمن اهتمامات السينما المصرية والتي عكست الصراع بين قطبى الأهلى والزمالك في عدة أفلام نرصدها خلال هذا التقرير.

"غريب في بيتي"

فيلم من بطولة نور الشريف وسعاد حسني، ولعب خلاله بطل الفيلم دور لاعب في نادي الزمالك يتمكن من إحراز 6 أهداف في أول لقاءاته مع النادي الأهلي مما يجعله معشوق لكافة الجماهير، وهو الفيلم التي تعلقت به جماهير الزمالك بصفة خاصة، وعشقوا نجمه نور الشريف الذي عُرف بانتمائه لنادي الزمالك منذ أن كان لاعباً في صفوفه.

"رجل فقد عقله"

الفيلم الذي شارك في بطولته الفنان فريد شوقي وكل من عادل امام وإكرامي، حيث لعب الثنائي الأخير دور لاعبين في النادي الأهلي، واشتهر خلاله عادل امام بشخصية كابتن زيزو بينما لعب إكرامي شخصيته الحقيقية كحارس مرمي للأهلى.

"يارب ولد"

مرة أخرى جاء فيلم من بطولة فريد شوقي ويشارك فيه اكرامي كحارس مرمي للأهلي، .. وهو العمل الذي حاول فيه اكرامي التزوج من ابنة فريد شوقي، كما ظهر فيه خلال أحد المباريات مع نادي الزمالك.

الزمهلاوية

تناول الفيلم علاقة متوترة بين عائلتين كلاهما يشجع ناديه المفضل بتعصب شديد، وقد ظهر فيه عدد من لاعبي الزمالك والأهلي منهم، عصام الحضري، محمد شوقي، عمرو زكي، خالد بيبو.