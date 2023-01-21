شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: ما أتمناش لأى بنت تحس إحساس ليلى زهدى فى فيلم "أنا لحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي للفنانة ياسمين رئيس على منصات التواصل الاجتماعي والمقرر إطلاقه يوم 2 فبراير في دور العرض السينمائية، نشرت ياسمين رئيس على حسابها الرسمي بتويتر "بجد ماتمناش لأي بنت تحس إحساس ليلى زهدي في فيلم أنالحبيبي ... مين مابيحبش ليلى".





وقد كشف الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي عن قصة حب تعيشها ليلى زهدي (ياسمين رئيس) ولكن يقابلها رفض والدتها، لتمر قصة الحب من مراحل الفرحة إلى البكاء والكسرة، لكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله .