انتقادات لإطلالة أصالة في “سعودي أيدول” ومصمم أزياء يعلق: “افتكرتها تلميذة عمرها 8 سنوات”! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 11:43 صباحاً - تعرضت الفنانة أصالة إلى انتقادات حادة بعد إطلالتها الأخيرة فى برنامج “سعودي أيدول” والتى تشارك فى لجنة تحكيمه بجانب ماجد المهندس وأحلام وأصيل أبو بكر.

إطلالة أصالة

وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستاناً شبيهاً بزي الفتيات في المدارس، والفستان قصير يصل إلى أعلى الركبة، واتّسم بصيحة المربعات التي كانت رائجة في فترة الستينيات.

وأكملت أصالة إطلالتها بتسريحة شعر من فترة السبعينيات، وهو ما علّق عليه بعض متابعيها على منصات السوشيال ميديا.

تعليقات الجمهور

وجاءت إطلالة أصالة في الحلقة لتثير جدلا بين قلة من الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بالمظهر، وبين عدد كبير منهم الذين انتقدوا هذا اللوك الأخير التى ظهرت به أصالة، مشيرين أنها لم توفق فى الظهور خلال هذه الحلقة.

وعلق مصمم الأزياء اللبناني على إطلالتها، حيث قال: “كلنا متفقين إن أصالة صغرت 20 سنة، بس مش لدرجة تعتمد لوك تلميذة في مدرسة”.

وتابع مصمم الأزياء اللبناني: “لما شفت الصور من بعيد قبل ما افتحها فكرتها بنت عمرها 8 سنوات بهذه الإطلالة”. وأضاف: “خلينا نتفق أنه لازم تفكري مرتين قبل ما تختاري أي إطلالة”.

وحمل فستان أصالة في برنامج سعودي آيدول توقيع دار الأزياء Dior العالمية، فيما بلغ ثمنه 3900 يورو، أي ما يعادل 125 ألف جنيه تقريبا، مما جعل البعض يري أن ثمن مبالغ فيه.

أصالة ترد على انتقادات إطلالتها في برنامج “سعودي آيدول”

من جهتها، ردّت الفنانة أصالة على الانتقادات التي طاولت إطلالتها في برنامج “سعودي آيدول”، والتي بدت فيها كأنها عادت إلى موضة ستينيات القرن الماضي.

ونشرت أصالة صوراً لإطلالتها عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام“، وعلّقت عليها بالقول: “أوّل هوا وأوّل الهوا بيكون شويّة خوف من كبر محبّتكم ومن سعة قلوبكم كلنا شوي بنرتبك الرّوح كانت حلوة والقلوب متآلفة والحلى حيزيد هيك نحنا طريقتنا… كلّ التّوفيق لحبايبنا متسابقين “سعودي آيدو”ل أمتع برنامج وأحلى”.

نجل أصالة يزورها فى الكواليس

وحرص خالد الدهبي ابنة أصالة على زيارة والدته فى كواليس تصوير الحلقة الأخيرة وقام بالتقاط العديد من الصور التذكارية معها، ومن المفترض أن يقيم معها فى السعودية خلال هذه الفترة إلى أن تنتهى فترة إجازته.

حفل أصالة فى دبي

هذا وتستعد الفنانة أصالة إحياء حفلا غنائيا يوم 11 فبراير المقبل بدبى, وروجت للحفل عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وروّجت أصالة للحفل ونشرت الملصق الدعائي الخاص به، معلقة: “بدبي بعاصمة السّعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقي بموعد حنرتب فيه جوّا الرّوح ونطبطب على قلوبنا الحلوة بأغاني اخترت لكم ياها بعناية قديم وجديد، أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد متلي كتير.. لوقت نلتقي فيكم تقترحوا لي شو فيه غنيّة بتحبوا غنّيها؟ اشتقت لدبي وبكلّ الشّوق رح لاقيكم”.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب– أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

كما حقق كليب «سيد الغرام» لـ أصالة، والفنانة المغربية أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي. كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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