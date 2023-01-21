شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من ملاك يوفينتوس بعد إنهيار "السيدة العجوز" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن ملاك نادي يوفينتوس بدأوا الإستعداد فى عرض النادي للبيع حال خسارة الفريق لقضية الإستئناف عن حكم خصم النقاط من الفريق، خاصة أن خسارة الفريق هذه القضية سيقضي على آمال" السيدة العجوز" فى العودة مرة أخري على عرش الأندية الإيطالية.

وأفادت التقارير أن ملاك يوفينتوس بدأوا التخطيط بسحب أسهمهم من يوفينتوس، على صدد قرار الاتحاد الأوروبي بخصم 15 نقطة من الفريق، الشئ الذي سيجعل الفريق يتراجع من المركز الثالث إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة بدلًا من 37 نقطة.



أليجري يواجه صدمة كبيرة بمسيرته

وواجه أليجري صدمة كبيرة بهذا القرار، لا سيما أنه ما زال لم يستفق بعد من سقوطه المدوي أمام نابولي، وخروجه المفاجئ من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، ليصبح الفريق بصدد الخروج بموسم صفري وكارثي للمرة الاولي للمدرب الإيطالي منذ سنوات.

وطالب أليجري على الفوز من مسئولي اليوفي إنقاذ الموقف بالشكل القانوني، خاصة أن هذا القرار قد يمنع الفريق من التواجد فى مركز مؤهل للمشاركة فى البطولات الأوروبية الموسم القادم.



يوفينتوس بصدد الإستغناء على دي ماريا

وكشفت بعض المصادر القوية داخل يوفينتوس أن الفريق أصبح بصدد فسخ التعاقد مع بعض نجوم الفريق، والذين يتقاضون رواتب مالية ضخمة أمثال دي ماريا ورابيو، الشئ الذي قد يسقط العقوبة على الفريق، ويمنع من تراجعه للمركز العاشر.