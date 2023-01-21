شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية تناولت حب كرة القدم قبل طرح فيلم المطاريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد "المطاريد"، والذى ينتمى لنوعية أفلام الكوميديا، خلال الأيام المقبلة، والتى تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول صلاح "أحمد حاتم" الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ويشارك فى بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقى، محمود الليثى، دنيا سامى، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وفى هذا السياق قدمت السينما المصرية عدة أفلام عن كرة القدم يغلبها الطابع الكوميدى.

غريب فى بيتى

غريب في بيتى

يعد فيلم غريب فى بيتى من أشهر الأفلام المصرية خاصة أنه يرتبط بشخصية "شحاتة أبو كف" التي جسدها الفنان نور الشريف أمام سعاد حسنى، وتدور أحداث الفيلم حول شحاته أبو كف الذى يهوى كرة القدم ويحترفها فى نادى الزمالك، وهو من سكان الصعيد، يسافر إلى القاهرة لأول مرة، ويوفر له النادى شقة مفروشة، لكن صاحب الشقه يقوم بعملية نصب حيث يبيع الشقة له ولسيدة أخرى التي تجسدها سعاد حسنى، ويضطر الطرفان للعيش فى بيت واحد، وتتوالى الأحداث.

اونكل زيزو حبيبى

أونكل زيزو حبيبى

فيلم أونكل زيزو حبيبى من الأفلام الكوميدية لدى المصريين، من خلال شخصية "زيزو" الذى يجسدها الفنان محمد صبحى، حيث يعانى زيزو من ضعف جسده بشكل يسخر منه الجميع، ليحاول أن يصبح بطلا رياضيا فى كرة القدم ليكون مصدرا لفخر ابن شقيقته الذى يتخذه قدوة له.

فيلم 4 -2 -4

4-2-4

فيلم "4 -2 - 4" عمل كوميدى يحكى عن حب رجل أعمال للكرة، والذى يقيم ناديا لها، وبوفاته تنتقل الإدارة لابنه الذى لا يفقه شيئا عن الأمر وتبدأ المفارقات الكوميدية، ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا المصرية منهم يونس شلبى، سمير غانم، أمين الهنيدى، لبلبة، أحمد عدوية، وحيد سيف.

رجل فقد عقله

رجل فقد عقله

فيلم "رجل فقد عقله" من أكثر الأفلام المحببة للشعب المصرى، ويجسد بطولته الفنان فريد شوقى وعادل غمام وسهير رمزى وإكرامى وكريمة مختار، وتدور قصته حول أحمد سعد أحد رجال الأعمال الكبار، والذى يملك علاقات نسائية كثيرة ويبرر لأولاده السبب فى ذلك بأن زوجته فهيمة تهمل فى نفسها ولا تحاول أن تتزين له وتهتم بمنزلها فقط، يتعرف أحمد على الفنانة سوزي فيغدق عليها من أمواله ويعدها بالزواج، يعلم ابنه زكي وهو لاعب كرة مشهور باسم زيزو هذا الموضوع فيضحي بنفسه ويتزوجها حرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

الزمهلاوية

الزمهلاوية

يعتبر فيلم الزمهلوية من الأفلام الذى شارك فيها عدد كبير من كرة القدم بجانب نجوم الفن، وتدور قصته حول عائلتين تقيمان فى منطقة واحدة، كل عائلة منهما متعصبة لفريق من الفرق الكبرى، الأولى للنادى الأهلى والثانية لنادى الزمالك، ما يخلق العداء المستحكم فيما بينهم، ويقوم الشاب ابن العائلة الثانية باللعب لصالح الزمالك والدفاع عن النادى فيصطدم بابنة العائلة الأهلوية إلا أنهما يقعان فى الحب فيحاول الشاب الزملكاوى التقرب من حبيبته رغم تعصبه إلا أنه يقابل بالكراهية من عائلة حبيبته ويشترك فى اللعب فى إحدى المباريات ويحتدم الصراع إلا أن الحب يتغلب على التعصب الكروى.

الدرجة التالتة

الدرجة التالتة

يناقش فيلم الدرجلة التالتة مشاكل الطبقة البسيطة المحبة لكرة القدم، ويبرز الفوارق بين جمهور الدرجة الثالثة وجمهور المقصورة الرئيسية، ويلقى الضوء على الصراع الناشئ بين الطبقتين والفساد الموجود داخل إدارات فرق كرة القدم، وهو من بطلوة أحمد زكى، سعاد حسنى، جميل راتب، سناء يونس.

العالمى

العالمى

تدور أحداث فيلم العالمى حول لاعب كرة قدم يدعى "مالك" وشهرته "لوكا"، يواجه اعتراضات من جانب والده، صلاح عبد الله، الذى يحاول إقناع ابنه بالعمل معه فى المطبعة التى يمتلكها، وبعد حدوث تغييرات كثيرة على حياة "مالك" يقرر احتراف كرة القدم وينتقل للعب لـ"النادى الأهلى" الذى يكون بوابة دخوله لمنتخب مصر، والاحتراف الخارجى فى نادى فالنسيا، لكن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد ذل، وهو من بطولة يوسف الشريف وأروى جودة وصلاح عبد الله ودلال عبد العزيز.