شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما والمسرح يحتفيان بالضاحك الباكى نجيب الريحانى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برع نجيب الريحانى، الذى نحتفى بعيد ميلاده اليوم، فى رسم البسمة على الوجوه واكتساب التعاطف من خلال المواقف الإنسانية الصادقة، لم لا وهو "زعيم المسرح الفكاهى"، حيث ظهرت موهبته فى عمر صغير، لكن نجاحه أتى بعد الكثير من المعاناة، وكان ملمًا بالأعمال الأدبية للكثير من الأدباء العرب والفرنسيين، كما يرجع له الفضل فى تطوير المسرح والفن الكوميدى العربى بأفكاره واسكتشاته المبتكرة آنذاك، كانت أعماله الأولى تقليدًا لأعمال غربية لكنها أصبحت فيما بعد انعكاسا للحياة والواقع فى مصر بطريقة ساخرة وكوميدية.

واحتفى صناع المسرح والدراما العام الماضى بنجيب الريحانى بعملين فنيين يتناولان سيرته وأعماله.

مسرحيًا أخرج المخرج ناصر عبد المنعم العرض المسرحى "صانع البهجة" عسل وطحينة.. جنان فى جنان، من روائع بديع خيرى ونجيب الريحاني، على مسرح الغد، وتناول العرض على مدى 75 دقيقة المشوار الفنى للريحانى من خلال المزج بين السرد المباشر على لسان الأبطال وتقديم مشاهد مؤداة من أشهر أعماله المسرحية التى كتبها بديع خيري.

"صانع البهجة" من بطولة سيد الرومى، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، خضر زنون، أشرف عبد الفضيل، محمد حسيب، هايدى بركات، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، اعداد موسيقى جمال رشاد، واعداد وإخراج ناصر عبد المنعم.

يقول ناصر عبد المنعم: "العرض جاء فى إطار احتفال كبير لوزارة الثقافة بعشرينات القرن العشرين، الفترة من 1920 إلى 1930 بمختلف رموزها، ومن ضمن هذه الرموز سيد درويش ونجيب الريحانى وبديع خيري".

وقال إن "العرض تضمن معلومات ونماذج من مسيرته (الريحاني)، بدايته مع الكوميديا الهزلية وتقديم شخصية "كشكش بيه" عمدة كفر البلاص، ثم علاقته مع بديع خيرى واهتمامهما بالنقد الاجتماعى واقتباس الأعمال العالمية، وصولا إلى صنع مسرح مصرى له طابع خاص يعتمد فى الكوميديا على الكتابة الجيدة وبناء المواقف وليس إلقاء الإيفيهات".

وتابع :"أرى أن العرض قيمته فى تعريف الأجيال الجديدة بنجيب الريحانى وبديع خيري، خاصة أعمالهما المسرحية، لأن الأشهر بالنسبة للجمهور هى أفلامهما التى تعرض من حين لآخر بالتلفزيون".

تليفزيونيا، قدم المخرج محمد فاضل مسلسله "الضاحك الباكى" مع النجم عمرو عبد الجليل الذى يتناول حياة الفنان نجيب الريحاني.

أكد المخرج محمد فاضل أن أحداث مسلسل "الضاحك الباكي" تؤرخ لـ50 عام من حياة مصر وليس السيرة الذاتية فقط لنجيب الريحاني، موضحا أن نجيب الريحاني كان ممثلا له طبيعة خاصة في اختيار موضوعاته وفترة حياته تستعرض فترة مهم في تاريخ مصر.

وأوضح المخرج محمد فاضل أن السيناريست محمد الغيطي كاتب كبير واعتمد على مذكرات نجيب الريحاني، كما توجد مذكرات بديع خيري، مؤكدا توفر مادة يستطيع المؤلف أن يبني عليها إلى جانب أحداث تاريخية لها مراجعها ومصادرها.

وأشار المخرج محمد فاضل إلى أن طه حسين هو الذى أطلق على نجيب الريحانى اسم الضاحك الباكى، حيث حضر أحد العروض له وكتب بعدها مقالا كتب فيه "لقد أضحكتنا وأبكيتنا فأنت الضاحك الباكى، مؤكدا أن طه حسين وطلعت حرب وعباس العقاد وغيرهم من قادة الفكر والتنوير كان يحضرون عروض نجيب الريحانى".