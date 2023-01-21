شكرا لقرائتكم خبر عن مارى منيب الحماة القاسية فى السينما والمرأة الرومانسية بالواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، السبت ذكرى ميلاد الفنانة الكوميدية الشهيرة مارى منيب، إذ ولدت فى مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1905 فى دمشق، قبل أن تأتى مع أسرتها إلى القاهرة.

وتعد مارى منيب واحدة من أشهر نجمات الكوميديا فى مصر والوطن العربى، واشتهرت بدور الحماة التى تتدخل فى حياة ابنها أو ابنتها بشكل كبير حتى أنها تتسبب فى تدميرها، لكن هذه الشخصية فى السينما يقابلها فى الحياة شخصية رومانسية تقع فى الحب فى فترة شبابها ويتوج هذا الحب بالزواج.

أول زواج فى حياة مارى منيب كان من محمد فوزى منيب مؤدى مونولوجات مع فرقة الريحانى ووقع فى حبها وبادلته الشعور نفسه، وتصادف أنه سافر معها رفقة فرقة أمين عطالله إلى طرابلس واتفقا على الزواج هناك، وبالفعل تزوجا رغم أن والدتها كانت تعارض الأمر.

لكن بعد سنوات وقع الطلاق بين مارى وفوزى منيب، ثم توفيت شقيقتها التى كانت متزوجة ولديها أبناء، لتقرر الممثلة أن تربى أبناء شقيقتها وتتزوج من عبد السلام فهمى زوج شقيقتها.



الفنانة مارى منيب

مارى منيب الرومانسية

وسبق أن قالت مارى منيب فى حوار قديم عن مفهومها للحب: اللى أحبه لازم يكون راجل كامل وأخلاقه كويسة وأتأكد أنه بيحبنى وهيسعدنى، وده أهم من حب الفلوس والحسابات والمادة، وهو ده الحب اللى بيعيش ويعمر".





آخر أعمال مارى منيب فى السينما

يشار إلى أن آخر أعمال مارى منيب فى السينما فيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع أحمد مظهر وعادل إمام، وجسدت فيه دور الجارة "شوشو" التى تسكن أمام شقة تتعرض للسرقة من لصين.