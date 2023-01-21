شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من قبل الاتحاد الاوروبي حال خسارة يوفينتوس إستئناف فقد النقاط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أنه بالفعل بدأ مسئولي يوفينتوس الإستئناف على الحكم الذي صدر على الفريق بخصم 15 نقطة كاملة، بسبب إختراق قوانين اللعب المالي النظيف فى بداية الموسم، وتجاهل "السيدة العجوز" دفع الغرامة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الأوروبي سيصبح بصدد إقرار عقوبةجديدة على يوفينتوس فى حالة إذا ما خسر الفريق الإستئناف، مما سيجعله ملزمًا بدفع أتعاب القضية لمحاميه، بجانب تغليظ العقوبة المالية المرسلة إلى الفريق فى بداية الموسم بسبب إختراق قوانين اللعب المالي النظيف فى التعاقدات ورواتب اللاعبين.



يوفينتوس بصدد الإستغناء على دي ماريا

وكشفت بعض المصادر القوية داخل يوفينتوس أن الفريق أصبح بصدد فسخ التعاقد مع بعض نجوم الفريق، والذين يتقاضون رواتب مالية ضخمة أمثال دي ماريا ورابيو، الشئ الذي قد يسقط العقوبة على الفريق، ويمنع من تراجعه للمركز العاشر.

وواجه مسئولي يوفينتوس هذا القرار بصدمة كبيرة، بعدما قدم الفريق مباريات جيدة فى الآونة الأخيرة بالدوري الإيطالي، وتدارك البداية السيئة ليحل فى المركز الثالث، إلا أن هذا القرار سيجعل "السيدة العجوز" تتراجع إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة.



موقف جرئ من أليجري على الأزمة

وطالب أليجري على الفوز من مسئولي اليوفي إنقاذ الموقف بالشكل القانوني، خاصة أن هذا القرار قد يمنع الفريق من التواجد فى مركز مؤهل للمشاركة فى البطولات الأوروبية الموسم القادم.