شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر السينمائى يهدى دورته الـ12 لـ4 من المبدعين المصريين والأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ12 المقبلة إلى أرواح 4 من المبدعين المصريين والعرب والأفارقة، الذين أثروا الفن السابع، وهم الفنان المصري صلاح منصور الذي يأتي التكريم مع ذكرى مرور 100 عام على ميلاده.

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال المؤتمر الصحفي أن تكريم صلاح أبوسيف يأتي لأنه يمثل مدرسة مختلفة ومتميزة في فن التمثيل العربي، كما ترك لنا شخصيات تعيش بيننا حتي الآن، وعمل مع كبار المخرجين في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أهمها: (الزوجة الثانية، العصفور، البوسطجي، مع الذكريات، قنديل أم هاشم، شيء في صدري، أنف وثلاثة عيون، الرسالة، وراء الشمس).

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسسة ومديرة المهرجان أن تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور في الدورة المقبلة من المهرجان سيكون مصاحب له كتاب حول مسيرته الفنية ومنهجه التمثيلي فهو يعد قيمة فنية مصرية كبيرة، وجزء من تاريخ مصر الفني، والكتاب سيكون من تأليف الناقد ناهد صلاح.

كما سيتم إهداء الدورة إلى روح الفنان السنغالى عثمان سمبين الذى يأتى أيضا متزامنا مع مرور 100 عام على ميلاده، وتوفى عام 2007 بعد العديد من الإنجازات السينمائية.

الفنانة الجزائرية شافية بودراع

ويهدى المهرجان دورته إلى الفنانة الجزائرية شافية بودراع ايقونة السينما الجزائرية (22 أبريل 1930 / 22 مايو 2022)، وهي من الفنانات اللاتي سجلن اسمهن بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أداءها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة.

وتعتبر الفنانة شافية بودراع رائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة لاسيما تجسيدها لشخصية 'لالة عيني'' في المسلسل الشهير ''دار السبيطار'' المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع. وتألقها في فيلم "الخارجون عن القانون " الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشاركت في مهرجان "كان" وكان فيلمها مرشحا لنيل جائزة الأوسكار، ومن أعمالها "شرف عائلتي" لرشيد بوشارب و"صرخة الرجال" لعكاشة تويتة و"المغترب والأبيض والأحمر" لمحمد زموري.

وأيضا يهدي المهرجان دورته إلى روح الفنان التونسي هشام رستم الذي سبق أن شارك في فعاليات المهرجان بفيلمه "طفل الشمس"، ورحل عن عالمنا في يونيو الماضي.