شكرا لقرائتكم خبر عن "يا عراف" لـ أحمد سعد وزعيم ونوردو تتخطى الـ5 ملايين مشاهدة فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "يا عراف" التى جمعت بين أحمد سعد وأحمد زعيم والتونسى نوردو لأول مرة نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.

حصدت الأغنية إشادات واسعة من قبل الجمهور، منذ طرحها يوم 4 يناير، لتحقق بعد أسبوعين 5 ملايين و600 ألف مشاهدة، كلمات محمد الفقى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وأخرج الكليب ياسين حسن.

وتقول كلمات الأغنية:

يا طبيب داوينى.. احتار الطب فيا

حبيبى يغيب عن عيني.. الدنيا تلف بيا

يا خالة ارقيني.. بدأت اشوف خيالات

صورته ما فارقت عيني.. بشوفه ف كل الأوقات

غيابه عليا طال.. وحالى حال نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي.. واللى جرالى ما كان سابني أسهر لياليه

بغينا و ما رضينا و لا ما نساتني

فيك الأيام والروح لسكنت فينا عايشا فينا

عشنا في اراضينا مشيت و خليتني في البارح عدينا

وكان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا لفي ورسي بينا بهواك تبلينا و بقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا و لفينا مكفينا كل يوم نهواك

نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني .. ان كان راح ونسينى

مين ف سؤالى هيفيدني.. ياريت لو ترسيني

يا مجروح روح اسهر.. عد نجوم لياليك

قمرك غاب مابقاش يظهر.. وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طال وحالى حال

يذكر أن أحمد سعد طرح منذ شهرين أغنية بعنوان "وقت الشدة" عبر قناته على "يوتيوب"، والتي حصدت 5 ملايين و700 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة.