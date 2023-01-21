شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل سلطنة عمان بحفل جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا في جبل سيفة بسلطنة عمان، وسط حضور جماهيرى كبير وصل قبل بدء الحفل بساعات.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل فاصلا من أشهر أغانيه مثل "يا أنا يا لأ"، "لو اتساب"، "بحبه"، "وياه"، "تملى معاك"، ميدلي أغاني قديمة، "قمرين، نور العين، العالم الله، أنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع".

وكانت آخر أغنيات النجم عمرو دياب أغنية "مضحوك علينا"، والتى افتتح بها عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وياتى طرح الأغنية بعدما روج لها الهضبة ببرومو مشوق نشره على حسابه بموقع "إنستجرام" فى بداية العام الجارى.

واستعرض برنامج الدوم في موسمه الثاني الذي يذاع على قناة DMC، المسيرة الفنية للهضبة عمرو دياب، وذلك خلال فيلم قصير، تزامناً مع عرض متسابقى محافظة بورسعيد، فقد عرض الفيلم بدايته في محافظة بورسعيد مرورا بمعرفته بهاني شنودة، وحتى أصبح من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان



حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان



حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان



حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان



حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان



حفل عمرو دياب فى سلطنة عمان