هل اصبحت دنيا بطمة النسخة المغربية من كيم كاردشيان؟!

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 02:43 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجموعة جديدة من الصور لها، التي قابلها متابعيها، بتعليقات حادّة، بسبب ما اعتبروه جرأة في الإطلالات التي تعتمدها .
دنيا بطمة نشرت عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جلد قصير ، فيما كان واضحاً تغيّر ملامح وجهها؛ نتيجةً لعمليات التجميل التي تجريها، حسب تعليقات المتابعين .
ونتيجة لإجرائها عمليات تجميل باستمرار، شبّه أحد المتابعين دنيا بطمـة، بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، قائلاً إنّ وجهها تحوّل بشكلٍ جذري إلى وجه “كيم”. حسب رأيه
وكتب معلق: “كيم كارداشيان النسخة المغربية”. بينما تحدّتها متابعة أن تقوم بنشر صورها بدون فوتوشوب أو فلاتر.
فيما كتب آخر: “لا تشبه أختها إيمان بزاف حتى إيمان زوينة”. وقال رابع: “لانعرف لماذا تظهرين مؤخرتك؟ اصبحتي اضحوكة”.
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