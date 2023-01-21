نادين الراسي تتعرض لانتقادات قوية بعد ظهورها بإطلالة جريئة!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 02:43 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لانتقادات قوية بعد ظهورها بإطلالة وصفت بالمثيرة والغير ملائمة خاصة وانه لم يمض وقت طويل على وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

فقد نشرت نادين الراسي عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو، استعرضت جمالها في موقع أثري على انغام أغنية للفنانة الكبيرة فيروز، حيث ظهرت بفستان قصير فيما كانت ترتدي فوقه جاكيت طويل.

وانتقد متابعون للفنانة، جرأتها في هذه الأطلالة، سيما وأنه لم يمض وقت طويل على وفاة شقيقها جورج الراسي بحادث سيارة، وتساءل أحدهم “هاي اللي اخوها مات قريب وكانت مموته نفسها بكاء!”.

كما كتب آخر: “استني لحتى ينشف ترابو لخيك الغالي”. وعلق متابع أيضاً: “خلاص نسيتي جورج و بديتي تعري؟”.

بينما جاء في تعليق: “والله مو طبيعية هالمرا، من الحزن المتصنع الى الرقص و الحركات الغريبة، تراب جورج بعدو ما نشف كيف الها قلب والله غريب”.

بينما دافع اخرون عن الراسي حيث كتب احدهم “انا متوقعا فوت ولاقي كومنتات سلبيه …يا الله لماذا؟!

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