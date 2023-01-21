ديما بياعة ترد على وصفها بـ “الختيارة” بعد عودتها لمسلسل “صبايا”.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 02:43 صباحاً - ردت الفنانة السورية ديمة بياعة على حملة التنمر على عمرها، بعد أن وصفها البعض بـ”الختيارة”، وطالبت هؤلاء المتنمرين بـ “السكوت”.

وقالت “بياعة” في لقاء إعلامي مع “يلا ترند” ردا على سؤال عن الانتقادات التي يتعرض لها عودة مسلسل “صبايا” انه “نحنا في المسلسل عمرنا بالـ 39 يعني وانا بالحقيقة عمري 44 فأكيد مني ختيارة.

وتابعت “بقول للناس تركوا العالم تشتغل تركوا العالم بحالها اذا عندكم كلمة حلوة قولوها ما عندكم كلمة حلوة خلص هذا سكروه” مشيرة الى فمها.

واضافت “ليه التجريح ليه الكلمات اللي ممكن تجرح الشخص لانه انت بكلمة عن جد ممكن تأثر عليه على تفسيته وعلى نقته بحاله”.

وكانت الفنانة السورية ديمة بياعة قد تعرضت لانتقادات، بسبب عودتها لمسلسل “صبايا” في جزء سادس، إذ سخر عدد من المتابعين من عودتها لتمثيل دور شابة، خاصة أنها أصبحت تبلغ من العمر 44 عاما.

يذكر أن المخرج السوري فادي وفائي سبق وأعلن انطلاق تصوير “صبايا” في سوريا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

ويضم العمل فنانات سبق وشاركن في أجزاء “صبايا” السابقة، إضافة إلى ممثلات جديدات، من بينهن: ديمة بياعة، جيني إسبر، ميرنا شلفون، نورا العايق، وشكران مرتجى، دوجانة عيسى، ندى برهوم ولين ضحية.