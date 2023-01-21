بعد السخرية من “اللغة الشيعية”.. الدايخ وقاووق يكشفان عن تعرضهما لتهديدات!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 21 يناير 2023 02:43 صباحاً - خرج الثنائي قاووق والدايخ للتوضيح يعد الجدل الذي أثارته احدى فقرات برنامجهما الساخر تعا قلّو بيزعل” المذاع على قناة “lbci” اللبنانية.

وكشفا من خلال فيديو نشره موقع الـ “lbci” على تويتر عن تلقيهما لتهديدات بسبب هذا المشهد الساخر حيث قالا “صرنا يزيد نحن فجأة”، في اشارة الى يزيد بن معاوية.

وتابعا “نحنا ولاد هالمنطقة ونحنا اهلنا كانوا يحملونا على كتافهم بعاشوراء ونحن نلطم للحسين ونلطم للست زينب ومنروح منزور الست وعندنا رفقات بحزب الله عادي”.

كما اوضحا انهما لم يقصدا الاهانة بهذا المشهد الساخر وبررا بالقول “اول مرة شيعة بيطلعوا بطولة على تلفزيون مسيحي ما انتبهتوا ما بتسمعوا غير هشام حداد وعادل كرم في شي مرة شفته شيعة اثنين عاملين برنامج لهم وداعمينهم ليه ما بتنبسطوا بهذه الخبرية”.

يذكر ان مشهد عن تعلم “اللغة الشيعية” في اولى حلقات برنامج “تعا قول بيزعل” قد اثار موجة من الغضب بين الجمهور الشيعي في لبنان والذين عنها عبر هاشتاغ #إلا_سيد_الشهداء.

وجاء في احدى التعليقات على الفيديو “لما ما يعود في خطوط حمر للمقدسات بيسقط عندي مفهوم الحرية و بصرخة #ياحسين + صاروخ + القطوع والنظيم = تدمير كامل للقناة يلي موجودة ب ادما #الا_سيد_الشهداء وما بدنا نزيد اكتر من هيك”.