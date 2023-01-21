شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها اليوم السبت، حيث إنها من مواليد عام 1945 فى مدينة القاهرة، ترعرعت فى أسرةٍ متوسطة وبدأ حبها للتمثيل والفن منذ صغرها، وأثناء دراستها فى مدرسة البنات فى العباسية تعرفت على المخرج الكبير عاطف سالم الذى اكتشف موهبتها بعد أن طلب منها المشاركة بدور كومبارس فى فيلم "ما فيش تفاهم" عام 1961.

ورغم من أن عاطف سالم هو أول من اكتشفها إلا أن المخرج نيازى مصطفى هو أول من أسند لها بطولة مطلقة وذلك خلال فيلم "رابعة العدوية"، الذى عرّفها للجمهور كواحدة من نجمات السينما الصاعدات بقوة باسم "نبيلة"، ثم توالت مشاركاتها فى عددٍ من الأفلام منها "زوجةٌ من باريس" و"المماليك" و"خطيب ماما"، لتتوقف عن التمثيل لمدة سنة لتعود إليه بعد أن غيَّرت اسمها الفني ليصبح نبيلة عبيد".

قدمت نبيلة عبيد خلال مشوارها السينمائى العديد من الأفلام وأصبحت واحدة من نجمات الشباك اللاتى تتصدر بطولة أفلام وتحقق إيرادات في شباك التذاكر، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها "كنوز"، "الأصدقاء الثلاثة"، "النصابين الثلاثة"، "أبطال ونساء"، "زوجة غيورة جداً، "واحد في المليون"، "هاربات من الحب"، "الساعات الرهيبة"، "خطيب ماما"، "حياة خطرة"، "ليلة حب أخيرة"، "لعبة كل يوم"، "صور ممنوعة".

وقدمت نبيلة أيضاً أفلام "جنون المراهقات"، "مسك وعنبر"، "شلة المحتالين"، "وكان الحب"، "مجانين بالوراثة"، "حبي الأول والأخير"، "الكراون له شفايف"، "وسقطت في بحر العسل"، "الاعتراف الأخير"، "ولا يزال التحقيق مستمرا"، "الشيطان يعظ"، "العذراء والشعر الأبيض"، "أرجوك أعطني هذا الدواء"، "أيام في الحلال"، "الصبر في الملاحات"، "الوحل"، "توت توت"، "الراقصة والسياسى"، "الرقاصة والطبال"، "شادر السمك" "كشف المستور"، "المرأة والساطور"، "قصاقيص العشاق" وغيرها.

وفى الدراما التليفزيونية شاركت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في عدد من المسلسلات أبرزها "مفتش المباحث"، "أبدا لن أموت"، "العصابة"، "أشياء لا ننساها"، "كيف تخسر مليون جنيه"، "الوليمة"، "صاحب الجلالة الحب"، "العمة نور"، "البوابة الثانية"، "كيد النسا"، "سكر زيادة"، أما في المسرح فكان لنبيلة عبيد تجرتين في المسرح هما "الطرطور"، "روبابيكيا".