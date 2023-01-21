شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم قصير عن حياة أنغام الفنية فى رابع حلقات برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم فى حلقته الرابعة من موسمه الثاني، والتي ضمت مدن الإسكندرية، فيلما قصيرا عن حياة النجمة أنغام الفنية، وقدمه الفنان أحمد أمين، واستعرض الفيلم بدايتها وتشجيع والدها لها منذ البداية، وغنائها منذ سن 15 عاما، حتى أصبحت مطربة فريدة وصوت مصر كما لقبها والدها عندما قدمها أول مرة على المسرح.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.