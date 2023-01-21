شكرا لقرائتكم خبر عن المتسابق أحمد الحصرى يقدم مديحا للرسول فى رابع حلقات الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المتسابق أحمد الحصري من مدينة طنطا مديحا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في رابع حلقات برنامج الدوم في موسمه الثاني، وسأله أبو الخير هل هو منشد وجاءت إجابته نعم، وسأله هل اسم الحصري له علاقة بالشيخ الحصري وأجاب بنعم أيضا أن هناك علاقة قرابة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.