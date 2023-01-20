شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بخصم نقاطه في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي صدمة قوية بخصم نقاط له في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

خصم 15 نقطة من يوفنتوس



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم خصم 15 نقطة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من رصيدهم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



وجاء قرار خصم نقاط من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بسبب التلاعب في عقود اللاعبين.

نقاط نادي يوفنتوس قبل خصم النقاط

والجدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي كان يمتلك 37 نقطة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



وأصبح نقاط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بعد الخصم هو 22 نقطة.



ويحق لمجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تقديم استئناف على الحكم بخصم 15 نقطة.