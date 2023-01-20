شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. يوفينتوس يتراجع للمركز العاشر بعد خصم 15 نقطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي "ويفا" خصم 15 نقطة كاملة من يوفينتوس بالدوري الإيطالي بصدد التلاعب المالي غير النظيف، بجانب عدم سداد الفريق الإيطالي للغرامة المالية التى وقعت عليه فى بداية الموسم الحالي.

وواجه مسئولي يوفينتوس هذا القرار بصدمة كبيرة، بعدما قدم الفريق مباريات جيدة فى الآونة الأخيرة وتدارك البداية السيئة ليحل فى المركز الثالث، إلا أن هذا القرار سيجعل "السيدة العجوز" تتراجع إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

وعلى الرغم من العقوبة القاسية التى وقعت على يوفينتوس من قبل الإتحاد الاوروبي، إلا أن الفريق يمتلك الفرصة الإستئناف على هذا القرار وإستعادة النقاط التى تم خصمها مؤخرًا من الفريق.



أليجري يواجه صدمة كبيرة بمسيرته

وواجه أليجري صدمة كبيرة بهذا القرار، لا سيما أن لم يستفق بعد من سقوطه المدوي أمام نابولي، وخروجه المفاجئ من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، ليصبح الفريق بصدد الخروج بموسم صفري وكارثي للمرة الاولي للمدرب الإيطالي منذ سنوات.

وطالب أليجري على الفوز من مسئولي اليوفي إنقاذ الموقف بالشكل القانوني، خاصة أن هذا القرار قد يمنع الفريق من التواجد فى مركز مؤهل للمشاركة فى البطولات الأوروبية الموسم القادم.