شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك يا موسيقار.. حلمى بكر فى العناية المركزة بسبب وعكة طارئة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعكة صحية طارئة تعرض لها الموسيقار الكبير حلمى بكر، دخل على إثرها أحد المستشفيات، وقالت زوجته فى تصريح لـ"الخليج 365" إن بكر تم نقله لغرفة العناية المركزة بعد توصيات الأطباء، بعد إجراء بعض التحاليل والفحوصات.



حلمى بكر فى العناية المركزة بسبب وعكة طارئة

وأضافت: "الأطباء أمروا بإيداعه غرفة العناية المركزة لمدة يومين، وتقديم الرعاية الصحية له حتى تعود وظائف الجسم لعملها الطبيعى مرة أخرى، لافتة إلى أنه سيعود إلى بيته بعد يومين إن شاء الله".

وطمأن الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله حالته مستقرة اليوم عن أمس، وأتواصل معاه طول الوقت، وأتمنى من الله أن يشفيه ويقومه بالسلامة".