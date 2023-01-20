شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع "السكر" واحتباس المياه ومشاكل بالكلى.. تعرف على الوضع الصحى لحلمى بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، أن الموسيقار حلمي بكر دخل المستشفى فى الثالثة والربع فجرا اليوم الجمعة، حيث عانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.

وأضاف دكتور محمد عبد الله إن الموسيقار حلمي بكر حالته حاليا مستقرة، والأطباء استطاعوا إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.