شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع "السكر" واحتباس المياه ومشاكل بالكلى.. تعرف على الوضع الصحى لحلمى بكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، أن الموسيقار حلمي بكر دخل المستشفى فى الثالثة والربع فجرا اليوم الجمعة، حيث عانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.
وأضاف دكتور محمد عبد الله إن الموسيقار حلمي بكر حالته حاليا مستقرة، والأطباء استطاعوا إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.
وطمأن مؤخرا الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله حالته مستقرة اليوم عن أمس، وأتواصل معاه طول الوقت، وأتمنى من الله أن يشفيه ويقومه بالسلامة".
وقالت مؤخرا زوجة الموسيقار حلمى بكر فى تصريح لـ"الخليج 365" إن زوجها حلمى بكر تم إيداعه بغرفة العناية المركزة بعد توصيات الأطباء، بعد إجراء بعض التحاليل والفحوصات.
وأضافت: "الأطباء أمروا بإيداعه غرفة العناية المركزة لمدة يومين، وتقديم الرعاية الصحية له حتى تعود وظائف الجسم لعملها الطبيعى مرة أخرى، لافتة إلى أنه سيعود إلى بيته بعد يومين إن شاء الله".
وكان حلمى بكر قد صرح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" الذى يذاع على قناة "الحياة": "الأستاذ محمد عبد الوهاب تحدث عنى فى الإذاعة وأنا طالب، وبعد أن أصبحت ملحن، تقابلت معه، وتحدثت وقلت له إنه طردني من بروفته، وبعدها أصبح يقدمنى للسفراء ويقول لهم أنني ابنه الذي لم ينجبه، وهو من رشحني لعمل مسرحية سيدتي الجميلة".
وقال بكر: "من يقول أننى لم أقدم شيء، فهو لا يفهم شيء، وصحيح أن وصي على الأغنية لأنني رئيس لجان الاستماع في النقابة والإذاعة والمهرجانات، وسمعت الكثير من المطربين في البداية ورفضتهم، لأن الشهرة ليست مقياسا للموهبة، واعتمدت طارق فؤاد مطرب وملحن".