شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر للمرة الثانية بعد "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان ياسر جلال ومى عمر مجدداً فى مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، والذى انطلق تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل، ليجدد الثنائى تعاونهما فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عاماً وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، أحمد خليل، إنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عهدى صادق، مجدى فكرى، مها نصار، ياسر الزنكلونى.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مى عمر فعرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح" والذى قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



ياسر جلال ممى عمر