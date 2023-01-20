شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: حلمى بكر حالته مستقرة وأتواصل معه باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "الحمد لله حالته مستقرة اليوم عن أمس، وأتواصل معاه طول الوقت، وأتمنى من الله أن يشفيه ويقومه بالسلامة".

وقالت مؤخرا زوجة الموسيقار حلمى بكر فى تصريح لـ"الخليج 365" إن زوجها حلمى بكر تم إيداعه بغرفة العناية المركزة بعد توصيات الأطباء، بعد إجراء بعض التحاليل والفحوصات.

وأضافت: "الأطباء أمروا بإيداعه غرفة العناية المركزة لمدة يومين، وتقديم الرعاية الصحية له حتى تعود وظائف الجسم لعملها الطبيعى مرة أخرى، لافتة إلى أنه سيعود إلى بيته بعد يومين إن شاء الله".

وكان حلمى بكر قد صرح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" الذى يذاع على قناة "الحياة": "الأستاذ محمد عبد الوهاب تحدث عنى فى الإذاعة وأنا طالب، وبعد أن أصبحت ملحن، تقابلت معه، وتحدثت وقلت له إنه طردني من بروفته، وبعدها أصبح يقدمنى للسفراء ويقول لهم أنني ابنه الذي لم ينجبه، وهو من رشحني لعمل مسرحية سيدتي الجميلة".

وقال بكر: "من يقول أننى لم أقدم شيء، فهو لا يفهم شيء، وصحيح أن وصي على الأغنية لأنني رئيس لجان الاستماع في النقابة والإذاعة والمهرجانات، وسمعت الكثير من المطربين في البداية ورفضتهم، لأن الشهرة ليست مقياسا للموهبة، واعتمدت طارق فؤاد مطرب وملحن".