شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يرفض عروض من أجل يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تولي المدير الفني زين الدين زيدان للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة. زين الدين زيدان يستهدف تدريب يوفنتوس

وأكدت التقارير أن المدير الفني زين الدين زيدان يستهدف تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي. زين الدين زيدان يرفض عروض من أجل يوفنتوس ورفض زين الدين زيدان العديد من العروض خلال الفترة الماضية بسبب إرادته بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي. ديدييه ديشامب يجدد تعاقده مع منتخب فرنسا وكان زين الدين زيدان يأمل في تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ولكن لم يستطيع بسبب ديدييه ديشامب. وذهب حلم زين الدين زيدان بتدريب منتخب فرنسا بعد تجديد ديدييه ديشامب عقده مع المنتخب الفرنسي لحين 2026.