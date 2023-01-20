شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يطلق "منصة المنتجين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدشن إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعالية جديدة فى دورته الـ12 المقبلة تحت عنوان "منصة المنتجين بالأقصر" وتدريها المنتجة إيمان حميدة، ضمن فعالية "صناعة السينما بالأقصر".

وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد أن الهدف من منصة المنتجين بالأقصر خلق حلقة وصل بين شركات إنتاج الأفلام والمنتجين المستقلين مع أصحاب المشاريع صناع الأفلام فى ملتقى واحد يجمع مخرجين ومخرجات للأفلام السينمائية القصيرة بهدف دعم شباب صناع الأفلام القصيرة الجاهزة للإنتاج.

وأيضا فتح مجالات جديدة للإنتاج والإنتاج المشترك وتوزيع الأفلام، والتأكيد على أهمية المساواة في الفرص بين المخرجين والمخرجات في مجال صناعة الأفلام، وتبادل الخبرات من خلال الندوات وورش العمل وعروض الأفلام ، وتوفير تغطية إعلامية متكاملة لجميع فعاليات منصة المنتجين طوال فترة المهرجان.

وتشمل فعاليات منصة المنتجين عرض وحوار لأهم المنتجين المشاركين، وجلسة نقاش مفتوح.

إهداء الدورة لروح صلاح منصور

يهدي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ12 المقبلة إلى أرواح عدد من المبدعين المصريين والعرب والأفارقة الذين اثروا في الفن السابع، وهم الفنان المصري صلاح منصور الذي يأتي التكريم مع ذكرى مرور 100 عام على ميلاده.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق تحت شعار "السينما خلود الزمان"، وصمم الملصق الخاص بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم الملصق تصورا بصريًا عن المهرجان في 3عناصر أساسية: السينما، الأقصر، أفريقيا.