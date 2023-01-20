شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح أغنية "العمر كله" بتوقيع خالد تاج الدين وأحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الاغنية :

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا

انشالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير

وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك

انا بعترف مكنش فيه زيك كتير

كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

انشالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

وكان النجم بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 25 يناير المقبل، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي.

فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

ويستعد "سلطان" لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 27 يناير 2023 برفقة النجم جورج وسوف، كما يحيي حفلا آخر ضمن حفلات رأس السنة يوم 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية، برفقة فريق مسار إجباري، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.