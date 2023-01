شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجوم حفل "الجولدن جلوب" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العديد من النجوم منهم: كولين فاريل، وبريندان جليسون، وجيمي لي كورتيس، وميشيل فايفر، عن إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام التالية لحفل توزيع الجولدن جلوب.

وفاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.

وشملت قائمة الجوائز:

إيفان بيترز أفضل ممثل عن مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story

أنجيلا باسيت أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever

جوناثان كى كوان أفضل ممثل مساعد عن فيلم Everything Everywhere All at Once

فيلم Babylon أفضل موسيقى تصويرية

تايلر جيمس ويليامز أفضل ممثل مساعد عن مسلسل Abbott Elementary

أغنية Naatu Naatu من فيلم "RRR" الهندى أفضل أغنية أصلية

كينتا برونسون أفضل ممثلة فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن Abbott Elementary

جيرمى ألن وايت أفضل ممثل فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن The Bear

كولين فاريل أفضل ممثل فى فيلم موسيقى أو كوميدى عن The Banshees of Inisherin

ميشيل يوه أفضل ممثلة فى فيلم كوميدى أو موسيقى عن Everything Everywhere All at Once

أوستن بتلر أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الدراما Elvis

Pinocchio أفضل فيلم أنيميشن

زيندايا أفضل ممثلة تليفزيونية عن مسلسل دراما Euphoria

كيت بلانشيت أفضل ممثلة فى فيلم دراما عن دورها فى Tár

Argentina, 1985 أفضل فيلم أجنبى

المخرج ستيفن سبيلبرج أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans

The Banshees of Inisherin أفضل فيلم كوميدى

The Fabelmans أفضل فيلم دراما

House of the Dragon أفضل مسلسل دراما